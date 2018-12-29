Скачать
Суббота, 29.12.2018
Зона украинского контроля в Черном море будет расширена в два раза
Зона украинского контроля в Черном море будет расширена в два раза
Посол: Чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной
Посол: Чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной
Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре
Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках

В РФ отреагировали на призыв Меркель и Макрона освободить украинских моряков

В РФ отреагировали на призыв Меркель и Макрона освободить украинских моряков
15:57 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Министерство иностранных дел России назвало "неприемлемым" призыв Берлина и Парижа освободить украинских моряков и призвало "не учить Россию".

Министерство иностранных дел России официально отреагировало на призыв канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить пленных украинских моряков.

В частности, в МИД РФ указали, что такой призыв "вызывает сожаления" и "Берлин и Париж выдвигают в наш адрес неприемлемые требования". Также в заявлении призвали обратить внимание на якобы "факты грубого нарушения Киевом прав человека".

В ведомстве резко ответили странам "нормандской четверки", что вместо того, чтобы учить Россию, призвали обратить внимание на "факты" грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад".

В частности, Россия "напомнила" о захвате судна "Норд" и его капитана, которого обвиняют в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Не осталась без внимания судьба главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Напомним, по информации СБУ,он по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму, чтобы оправдать аннексию Россией полуострова, а впоследствии в Киеве факты о поддержке группировок "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим, в МИД РФ заявили, что считают преследование Вышинского " исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашнего телефонного разговора Путина и Меркель, заявил, что в Кремле приняли ко вниманию призыв Меркель освободить украинских моряков. Но, в то же время заявил, что подобные заявления не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от законодательства.

По словам Пескова, так как украинские военные моряки находятся под следствием в России, поэтому все что с ними происходит "происходит в соответствии с российским законодательством".

Напомним, 28 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали Москву освободить незаконно задержанных украинских моряков и обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и Азовском море. Трехсторонняя контактная группа 27 декабря договорилась об установлении стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины. 

С точки зрения Берлина и Парижа, перемирие по случаю праздников православного Рождества и Нового года должны стать поводом для обеих сторон сконцентрироваться на нуждах мирного населения, которое страдает от этого конфликта и его последствий.

Также президент Франции и канцлер ФРГ коснулись ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму, а также инцидента с применением Россией военной силы в Керченском проливе и попыткам контроля в Азовском море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, Ангела Меркель, Керченский пролив, Заявление, МИД РФ, Эммануэль Макрон, Освобождение украинских моряков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
05 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Новые директора Tesla: Названы имена
Новые директора Tesla: Названы имена
Митрополит Епифаний рассказал, когда начнется процедура предоставления Томоса
Процедура предоставления Томоса начнется 5 января
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь