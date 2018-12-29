В РФ отреагировали на призыв Меркель и Макрона освободить украинских моряков

Новости Украины: Министерство иностранных дел России назвало "неприемлемым" призыв Берлина и Парижа освободить украинских моряков и призвало "не учить Россию".

Министерство иностранных дел России официально отреагировало на призыв канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить пленных украинских моряков.

В частности, в МИД РФ указали, что такой призыв "вызывает сожаления" и "Берлин и Париж выдвигают в наш адрес неприемлемые требования". Также в заявлении призвали обратить внимание на якобы "факты грубого нарушения Киевом прав человека".

В ведомстве резко ответили странам "нормандской четверки", что вместо того, чтобы учить Россию, призвали обратить внимание на "факты" грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад".

В частности, Россия "напомнила" о захвате судна "Норд" и его капитана, которого обвиняют в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Не осталась без внимания судьба главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Напомним, по информации СБУ,он по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму, чтобы оправдать аннексию Россией полуострова, а впоследствии в Киеве факты о поддержке группировок "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим, в МИД РФ заявили, что считают преследование Вышинского " исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашнего телефонного разговора Путина и Меркель, заявил, что в Кремле приняли ко вниманию призыв Меркель освободить украинских моряков. Но, в то же время заявил, что подобные заявления не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от законодательства.

По словам Пескова, так как украинские военные моряки находятся под следствием в России, поэтому все что с ними происходит "происходит в соответствии с российским законодательством".

Напомним, 28 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали Москву освободить незаконно задержанных украинских моряков и обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и Азовском море. Трехсторонняя контактная группа 27 декабря договорилась об установлении стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины.

С точки зрения Берлина и Парижа, перемирие по случаю праздников православного Рождества и Нового года должны стать поводом для обеих сторон сконцентрироваться на нуждах мирного населения, которое страдает от этого конфликта и его последствий.

Также президент Франции и канцлер ФРГ коснулись ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму, а также инцидента с применением Россией военной силы в Керченском проливе и попыткам контроля в Азовском море.