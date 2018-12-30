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Луценко заявил, что следствие уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Луценко заявил, что следствие уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает фамилию заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк. но еще собирает доказательства.

Следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но доказательства еще собираются. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

"Следствие назовет. Фамилия будет названа тогда, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Екатерину Гандзюк.

Как сообщалось, 4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу убийства Гандзюк объявило еще одно подозрение. Седьмым подозреваемым является гражданин по фамилии Левин. По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. По словам генпрокурора, Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Луценко также сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Советника городского головы Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк 31 июля неизвестные облили серной кислотой. Она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла больше 10 операций. Она умерла 4 ноября.

Того же дня следователи изменили квалификацию нападения на нее на "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, по заказу; совершенное по предварительному сговору группой лиц".

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По подозрению в организации нападения на Гандзюк было задержано пять человек, а 12 ноября стало известно об аресте по этому делу Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

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Юрий Луценко, Убийство, Следствие, Генпрокурор Украины, Екатерина Гандзюк, Убийства активичтки Гандзюк, Фамилия заказчиков.
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