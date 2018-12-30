Луценко заявил, что следствие уже знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но доказательства еще собираются. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".
"Следствие назовет. Фамилия будет названа тогда, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Екатерину Гандзюк.
Как сообщалось, 4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу убийства Гандзюк объявило еще одно подозрение. Седьмым подозреваемым является гражданин по фамилии Левин. По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. По словам генпрокурора, Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.
Луценко также сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Советника городского головы Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк 31 июля неизвестные облили серной кислотой. Она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла больше 10 операций. Она умерла 4 ноября.
Того же дня следователи изменили квалификацию нападения на нее на "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, по заказу; совершенное по предварительному сговору группой лиц".
По подозрению в организации нападения на Гандзюк было задержано пять человек, а 12 ноября стало известно об аресте по этому делу Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.