Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты
Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты
В Украине пройдут испытания нового образца оружия в следующем году
Украина испытает новые образцы оружия
Футбол. Расписание матчей 30 декабря
Футбол. Расписание матчей 30 декабря
Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства
Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства

Геращенко подвела итоги своего уходящего политического года

Геращенко подвела итоги своего уходящего политического года
13:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что за 2018 год благодаря работе в подгруппе удалось освободить трех украинцев.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подвела итоги своего уходящего политического года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мой политический 2018 год: в 2018 мной или в соавторстве было внесено 36 законопроектов, 17 из них стали законами", — отметила она.

Важнейшими Геращенко назвала законы "О противоминной деятельности в Украине";" О прилегающей зоне Украины"; "О правовом статусе лиц, пропавших без вести"; изменения в бюджет, которые разблокировали вопрос выплат семьям политзаключенных Кремля. Все они получили по 100 тысяч гривен.

Кроме того, подано более 50 депутатских запросов в различные органы власти, было рассмотрено более 800 обращений, и на каждое отправлен ответ.

"Многим смогли помочь. Самое важное для меня — что помогли отправить на лечение за границу одного мальчика из Черкасс и сделать нескольким детям тяжелые и важные операции. Спасибо врачам!" — рассказала Геращенко.

Кроме Донбасса, политик посещала другие регионы Украины, в частности, Одессу, Львов, Черкассы, другие.

Геращенко также рассказала о своем участии в более 70 международных встречах с представителями правительств и парламентов зарубежных стран, международных организаций и дипломатических миссий.

По ее словам, во всех международных поездках, встречах ключевой задачей было — информирования о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, работа Минских групп, вопрос освобождения заложников, усиление санкций против РФ.

Говоря о работе в подгруппе по гуманитарным вопросам, Геращенко отметила, что, "в январе Романа Савкова и в марте — двух пограничников из тюрем РФ (Б. Марцоня и И. Дзюбака)".

Геращенко также отметила, что находится в постоянном контакте с семьями заложников и политзаключенных, неоднократно встречалась и старается помогать в решении социальных вопросов.

Первый вице-спикер сообщила, что часть зарплаты уже 14 лет перечисляет на онкогематологическое отделение детской больницы "Охмадет".

Как сообщалось ранее, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко считает целесообразным перенести переговорную площадку из Минска, например, в Астану. Геращенко отметила, что в этом контексте для нее показательно и важно голосование Казахстана за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирина Геращенко, Итоги 2018 года, Политические достижения, Количество освобожденных украинцев, Количество законопроектов, Количество депутатских запросов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Марина Узелкова рассказала, почем разводиться с мужем
03 Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства
04 Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)
05 Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Супрун посоветовала, как уберечь печень во время новогодних праздников
Как уберечь печень во время новогодних праздников
Слободян: &quot;Стена&quot; РФ в оккупированном Крыму возведена с неисправностями
РФ возвела "стену" в оккупированном Крыму с неисправностями
Новый год 2019: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Новый год 2019: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь