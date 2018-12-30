Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что за 2018 год благодаря работе в подгруппе удалось освободить трех украинцев.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подвела итоги своего уходящего политического года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мой политический 2018 год: в 2018 мной или в соавторстве было внесено 36 законопроектов, 17 из них стали законами", — отметила она.

Важнейшими Геращенко назвала законы "О противоминной деятельности в Украине";" О прилегающей зоне Украины"; "О правовом статусе лиц, пропавших без вести"; изменения в бюджет, которые разблокировали вопрос выплат семьям политзаключенных Кремля. Все они получили по 100 тысяч гривен.

Кроме того, подано более 50 депутатских запросов в различные органы власти, было рассмотрено более 800 обращений, и на каждое отправлен ответ.

"Многим смогли помочь. Самое важное для меня — что помогли отправить на лечение за границу одного мальчика из Черкасс и сделать нескольким детям тяжелые и важные операции. Спасибо врачам!" — рассказала Геращенко.

Кроме Донбасса, политик посещала другие регионы Украины, в частности, Одессу, Львов, Черкассы, другие.

Геращенко также рассказала о своем участии в более 70 международных встречах с представителями правительств и парламентов зарубежных стран, международных организаций и дипломатических миссий.

По ее словам, во всех международных поездках, встречах ключевой задачей было — информирования о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, работа Минских групп, вопрос освобождения заложников, усиление санкций против РФ.

Говоря о работе в подгруппе по гуманитарным вопросам, Геращенко отметила, что, "в январе Романа Савкова и в марте — двух пограничников из тюрем РФ (Б. Марцоня и И. Дзюбака)".

Геращенко также отметила, что находится в постоянном контакте с семьями заложников и политзаключенных, неоднократно встречалась и старается помогать в решении социальных вопросов.

Первый вице-спикер сообщила, что часть зарплаты уже 14 лет перечисляет на онкогематологическое отделение детской больницы "Охмадет".

Как сообщалось ранее, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко считает целесообразным перенести переговорную площадку из Минска, например, в Астану. Геращенко отметила, что в этом контексте для нее показательно и важно голосование Казахстана за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей.