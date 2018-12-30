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Убийство Шеремета: даже ФБР не смогла предоставить никакой помощи

Убийство Шеремета: даже ФБР не смогла предоставить никакой помощи
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета сузился "с нескольких тысяч до нескольких сот".

Круг подозреваемых в совершении убийства журналиста Павла Шеремета значительно сузился. Об этом в эфире "5 канала" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Круг подозреваемых в совершении убийства очень серьезно сузился", - сказал генпрокурор.

Луценко также разъяснил, насколько сузился круг подозреваемых: "С нескольких тысяч до нескольких сот".

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При этом генпрокурор сообщил, что речь идет не о заказчиках, а об исполнителях.

"Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи", - заявил Луценко в ответ на вопрос, когда следствие сможет назвать имена убийц.

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Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины, Павел Шеремет, Убийство журналиста.
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