Убийство Шеремета: даже ФБР не смогла предоставить никакой помощи

Новости Украины: Круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета сузился "с нескольких тысяч до нескольких сот".

Круг подозреваемых в совершении убийства журналиста Павла Шеремета значительно сузился. Об этом в эфире "5 канала" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Круг подозреваемых в совершении убийства очень серьезно сузился", - сказал генпрокурор.

Луценко также разъяснил, насколько сузился круг подозреваемых: "С нескольких тысяч до нескольких сот".

При этом генпрокурор сообщил, что речь идет не о заказчиках, а об исполнителях.

"Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи", - заявил Луценко в ответ на вопрос, когда следствие сможет назвать имена убийц.