Убийство Шеремета: даже ФБР не смогла предоставить никакой помощи

Круг подозреваемых в совершении убийства журналиста Павла Шеремета значительно сузился. Об этом в эфире "5 канала" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Круг подозреваемых в совершении убийства очень серьезно сузился", - сказал генпрокурор.
Луценко также разъяснил, насколько сузился круг подозреваемых: "С нескольких тысяч до нескольких сот".
При этом генпрокурор сообщил, что речь идет не о заказчиках, а об исполнителях.
"Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи", - заявил Луценко в ответ на вопрос, когда следствие сможет назвать имена убийц.