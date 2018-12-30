Минобороны планирует закупить для ВСУ новые виды вооружений

Новости Украины: Степан Полторак утверждает, что "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которые позволит наносить урон противнику и защищать свою страну".

Государственный оборонный заказ на 2019 год, который недавно был одобрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и предусматривает наращивание объемов закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны.

Как подчеркнул С.Полторак, "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которые позволит наносить урон противнику и защищать свою страну".

Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - акцентировал С.Полторак.