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Минобороны планирует закупить для ВСУ новые виды вооружений

Минобороны планирует закупить для ВСУ новые виды вооружений
21:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Степан Полторак утверждает, что "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которые позволит наносить урон противнику и защищать свою страну".

Государственный оборонный заказ на 2019 год, который недавно был одобрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и предусматривает наращивание объемов закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны.

Как подчеркнул С.Полторак, "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которые позволит наносить урон противнику и защищать свою страну".

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Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - акцентировал С.Полторак.

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Министр обороны, Вооружение, ВСУ, Министерство обороны, Степан Полторак.
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