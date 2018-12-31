Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Порошенко подбил итоги уходящего года
Порошенко подбил итоги уходящего года
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Google подготовил дудл в канун Нового года
Google подготовил дудл в канун Нового года

Дуда: Санкции против России нужно усилить

Дуда: Санкции против России нужно усилить
12:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Анджей Дуда прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".

Санкции против России должны действовать, а после подробного анализа их, возможно, нужно будет усилить.

Об этом в эфире телеканала tvp.infoзаявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это значит? Это значит, что санкции есть, и они должны действовать. Их также нужно проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они донимали еще больше, чтобы России было сложнее с ними", - заявил Дуда.

В этом контексте он также отметил, что сложно понять поддержку проекта "Северный поток-2", который сохраняет гегемонию Газпрома на европейском рынке.

Канцлер Австрии сказал, в каком случае надо начинать снимать санкции с РФ

"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для Газпрома, что Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, является чем-то, с чем я не могу смириться", - подчеркнул президент РП.

Он добавил, что все время дискутирует по этому поводу со своими европейскими коллегами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, Санкции против России, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
02 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
04 Google подготовил дудл в канун Нового года
05 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Израиль закупил украинские радары &quot;Кольчуга-М&quot;
Израиль закупил украинские радары "Кольчуга-М"
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Рецепт дня: вкусное оливье на Новый год 2019
Рецепт дня: вкусное оливье на Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь