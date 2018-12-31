Дуда: Санкции против России нужно усилить

Новости Украины: Анджей Дуда прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".

Санкции против России должны действовать, а после подробного анализа их, возможно, нужно будет усилить.

Об этом в эфире телеканала tvp.infoзаявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это значит? Это значит, что санкции есть, и они должны действовать. Их также нужно проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они донимали еще больше, чтобы России было сложнее с ними", - заявил Дуда.

В этом контексте он также отметил, что сложно понять поддержку проекта "Северный поток-2", который сохраняет гегемонию Газпрома на европейском рынке.

"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для Газпрома, что Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, является чем-то, с чем я не могу смириться", - подчеркнул президент РП.

Он добавил, что все время дискутирует по этому поводу со своими европейскими коллегами.