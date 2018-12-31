Курц сообщил, в каком случае возможно послабление санкций против РФ

Новости Украины: Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц заявил, что постепенная отмена санкций в отношении РФ возможна при достижении прогресса в переговорах по Донбассу.

Постепенная отмена санкций ЕС против России возможна только в случае достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, и первым шагом могло бы стать прекращение огня. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в интервью немецкой газете Rheinische Post.

"Будучи министром иностранных дел, я высказывался в поддержку предложения тогдашнего министра иностранных дел Германии о том, что постепенное снятие санкций должно быть конкретно связано с прогрессом на востоке Украины. Первым шагом было бы настоящее перемирие на востоке Украины", - заявил он.

Впрочем, по словам главы австрийского правительства, в последнее время в вопросе соблюдения мира на Донбассе было "мало прогресса".

Как известно, лидеры стран-членов ЕС на декабрьском саммите договорились о продлении ограничительных мер против РФ на шесть месяцев - до конца июля 2019 года.

Санкции против РФ были введены в июля 2014 года после незаконной аннексии Россией украинского полуострова Крым. 19 марта 2015 года Совет ЕС связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений. Последний раз эти ограничительные меры продлевались 5 июля 2018 года - до 31 января 2019 года.