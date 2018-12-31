Минюст подаст в ЕСПЧ документы по аннексии Крыма и нарушениям прав человека

Новости Украины: Министерство юстиции Украины в феврале 2019 года подаст документы относительно аннексии Крыма и нарушений прав человека.

Министерство юстиции Украины подает документы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно аннексии Крыма и нарушений прав человека, которые должны быть рассмотрены в феврале 2019 года, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"… злобные пираньи (с) Минюста подают позицию относительно аннексии и нарушений прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ", - написал И.Лищина на свой странице в Фейсбук в понедельник.

Он прикрепил к сообщению фотографию регистрации документов на сайте ЕСПЧ.

Как сообщалось ранее, Украина 7 января подаст полноценную междугосударственное заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения захваченных Россией украинских моряков. Заявление касается исполнения или неисполнения обязанностей, согласно Европейской конвенции. То есть, придерживается Россия прав человека, которые предусмотрены в конвенции или нет. Требование будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков.