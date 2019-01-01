Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами

Новости Украины: По мнению Главы государства, еще одной угрозой является "нашествие сладкоголосых популистов разных политических окрасок".

Пророссийские кандидаты накануне выборов Президента начали консолидироваться в единую пятую колонну. Об этом говорится в авторской колонке Президента Украины Петра Порошенко для НВ.

"Сложную головоломку приходится решать в условиях выборов. Мы живем в такое время, когда выборы повсеместно становятся испытанием для демократии. Нам же сложнее, чем другим: идет война. Очевидна угроза реванша пророссийских сил, как откровенных, так и латентных. Уже можно наблюдать попытки пророссийских кандидатов консолидироваться в единую пятую колонну", - заявил Президент.

"Недавно кто-то из оппозиционеров сказал, что быть популистом значит служить людям. Нет, быть популистом означает обманывать людей. Быть популистом - это спекулировать на проблемах ради того, чтобы прийти к власти любой ценой", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в СБУ назвали инструменты, которые Кремль будет использовать для влияния на выборы в Украине.