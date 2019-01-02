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Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Новый глава ОБСЕ посетит Украину
10:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак через две недели посетит Украину.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, страна которого начала годовое председательствование в ОБСЕ, через две недели совершит визит в Украину и посетит Донбасс, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Поздравления Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала председательствования в ОБСЕ. Желаю Словакии быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", – написал П.Климкин на своей странице в Твиттер.

Как сообщалось, Словакия с 1 января 2019 года начала годовое председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, действующим председателем ОБСЕ в течение ближайших 12 месяцев будет министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

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По данным СМИ, ранее М.Лайчак заявил, что в период председательствования Словакии в ОБСЕ "Украина будет нашим основным приоритетом" и пообещал осуществить в Украину свой первый зарубежный визит в качестве председательствующего в начале 2019 года.

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ОБСЕ, Донбасс, Мирослав Лайчак, Новый председатель ОБСЕ, Глава МИД Словакии.
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