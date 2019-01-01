НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства

Новости Украины: В 2015-2018 годах роль контактного посольства НАТО в Украине выполняло посольство Литвы.

Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Канады с сегодняшнего дня, 1 января, совместно берут на себя роль контактного посольства НАТО в Украине.

Соответствующее решение было принято в Альянсе. Ранее, в 2015-2018 годах, роль контактного посольства НАТО в Украине выполняло посольство Литвы.

Напомним, в декабре британский посол Джудит Гоф выразила убеждение в эффективности партнерства Великобритании и Канады в новой роли в Украине.

"Мы действительно с нетерпением ожидаем сотрудничества с нашими партнерами из Канады, чтобы продолжать надлежащую работу посольства Литвы", - сказала Гоф. По словам посла, Великобритания продолжает поддерживать политику открытых дверей Альянса и поддерживает Украину с помощью различных трастовых фондов.

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