Заключенного в Крыму Бекирова никто не видел с 21 декабря

Новости Украины: Жена заключенного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова рассказала, что с 21 декабря 2018 года никто не видел ее мужа и она сильно опасается за его здоровье.

По поручению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым Исмаил Халиков в Геническе провел встречу с Гульнарой Бекировой, женой Эдема Бекирова, заключенного в Крыму.

Напомним, Эдема Бекирова 12 декабря задержали на границе с временно оккупированным Крымом сотрудники ФСБ и сейчас незаконно удерживают в СИЗО Симферополя.

Жена Бекирова рассказала омбудсмену о своих переживаниях за мужа, которого никто не видел с 21 декабря 2018 года. Она рассказала, что муж страдает рядом тяжелых болезней: сахарный диабет, у него ампутирована нога, а в январе 2018 года он перенес сложную операцию на сердце. Он является инвалидом первой группы.

Сообщается, что в подтверждение своих слов, Гульнара Бекирова передала Халикову заключение врача Генической центральной районной больницы, в которой наблюдался Бекиров.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченный в РФ по правам человека Татьяне Москальковой и советнику президента Российской Федерации, Председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой оказать квалифицированную медицинскую помощь Эдему Бекирову.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2018 года около 8.30 на въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара российскими оккупантами был задержан украинец, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров. Он направлялся в Крым к 78-летней матери. 13 декабря в отношении Бекирова "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля. Его обвинили в хранении и передаче "секретному" свидетелю 14 кг боеприпасов и оружия.