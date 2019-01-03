Скачать
Четверг, 03.01.2019
Снегопады и метели: в Украине могут перекрывать дороги
Снегопады и метели: в Украине могут перекрывать дороги
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Усик - лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene
Усик - лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene
Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым
Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

Заключенного в Крыму Бекирова никто не видел с 21 декабря

Заключенного в Крыму Бекирова никто не видел с 21 декабря
13:29 Сегодня Телеграф Фото: www.ombudsman.gov.ua

Новости Украины: Жена заключенного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова рассказала, что с 21 декабря 2018 года никто не видел ее мужа и она сильно опасается за его здоровье.

По поручению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым Исмаил Халиков в Геническе провел встречу с Гульнарой Бекировой, женой Эдема Бекирова, заключенного в Крыму.

Напомним, Эдема Бекирова 12 декабря задержали на границе с временно оккупированным Крымом сотрудники ФСБ и сейчас незаконно удерживают в СИЗО Симферополя.

Жена Бекирова рассказала омбудсмену о своих переживаниях за мужа, которого никто не видел с 21 декабря 2018 года. Она рассказала, что муж страдает рядом тяжелых болезней: сахарный диабет, у него ампутирована нога, а в январе 2018 года он перенес сложную операцию на сердце. Он является инвалидом первой группы.

Сообщается, что в подтверждение своих слов, Гульнара Бекирова передала Халикову заключение врача Генической центральной районной больницы, в которой наблюдался Бекиров.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченный в РФ по правам человека Татьяне Москальковой и советнику президента Российской Федерации, Председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой оказать квалифицированную медицинскую помощь Эдему Бекирову.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2018 года около 8.30 на въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара российскими оккупантами был задержан украинец, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров. Он направлялся в Крым к 78-летней матери. 13 декабря в отношении Бекирова "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля. Его обвинили в хранении и передаче "секретному" свидетелю 14 кг боеприпасов и оружия. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арест, Инвалидность, Эдем Бекиров, Заключенный в оккупированном Крыму.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Настя Каменских удивила новым образом
04 Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
05 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь