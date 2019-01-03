Климпуш-Цинцадзе не исключает введение новых международных санкций против РФ

Новости Украины: Вице-премьер министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не исключает, что в отношении России могут ввести новые санкции из-за агрессии.

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прогнозирует, что в отношении РФ могут быть введены новые международные санкции из-за агрессии РФ против украинских судов в районе Керченского пролива.

Климпуш-Цинцадзе в эксклюзивном интервью отметила, что при предоставлении Украиной фактов агрессивной атаки РФ,Украина получила политическую поддержку и от НАТО, и от ЕС, и от отдельных стран-партнеров.

Без дополнительной дискуссии были продлены санкции против РФ за невыполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также одобрены санкции за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях.

Климпуш-Цинцадзе отмечает, что введение новых санкций не даст РФ возможности ощутить безнаказанность за столь дерзкий шаг. Чиновник напомнила, что непризнание Россией украинских моряков военнопленными,а также нежелание идти на гуманитарное сотрудничество может побудить страны Европы возобновить дискуссию о необходимости введения санкций в связи с фактом данной атаки.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи для увеличения оборонных возможностей. Посол отметил о существовании угрозы со стороны РФ не только Украине, но и Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше.