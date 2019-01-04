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Министерство по делам ветеранов утверждено положением Кабмина

Министерство по делам ветеранов утверждено положением Кабмина
14:30 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабинет министров Украины утвердил положение о новом Министерстве по делам ветеранов.

Правительство Украины утвердило положение о Министерстве по делам ветеранов.

Постановление №1175 от 27 декабря опубликовано на правительственном портале.

В данном документе определено, что Министерство по делам ветераном обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты:

• ветеранов войны;

• лиц с заслугами перед Родиной;

• пострадавших в Революции достоинства;

• лиц, на которых распространяется закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

• членов семей ветеранов.

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Министерство по делам ветеранов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти и обязуется выполнять задачи, в частности, обеспечения прав и интересов ветеранов, в том числе их семей, увековечивание памяти ветеранов и другое.

Решение о создании Министерства по делам ветеранов принято Кабмином 28 ноября 2018 года, а 22 ноября министром решением Верховной Рады по представлению Кабмина была назначена народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз. Она прогнозирует, что формирование министерства продолжится до лета 2019 года. Министерство будет состоять из 325 человек.

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Украина, Кабмин, Правительство Украины, Ирина Фриз, Министерство по делам ветеранов.
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