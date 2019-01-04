Выборы-2019: Шевченко первым зарегистрировался в ЦИК

Новости Украины: Бывший министр экологии Украины Игорь Шевченко оказался целеустремленнее всех остальных.

В Центризбиркоме зарегистрировали первого кандидата на пост президента Украины. Им стал экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

”Сегодня на заседании был зарегистрирован первый кандидат в президенты. Им стал председатель благотворительной организации ”Успешная Украина”, - сказали в пресс-службе.

Помимо Шевченко в Центризбирком поступили документы еще пяти участников президентской гонки.

Согласно информации пресс-службы ЦИК, Игорь Шевченко 31 декабря 2018 года лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост главы государства вместе с документами, необходимыми для регистрации на выборах президента.

”Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины ”О выборах президента Украины” и зарегистрировала кандидата на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года Шевченко Игоря Анатольевича, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президента благотворительной организации ”Успешная Украина”, беспартийного, самовыдвижение”, - говорится в сообщении.

Игорь Шевченко получил удостоверение кандидата на пост президента в установленной форме. Шевченко занимал пост министра экологии с 2014 по 2015 годы.