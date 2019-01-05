ЦИК отказала правозащитнику в регистрации кандидатом в президенты

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия отказала правозащитнику Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом в президенты Украины 2019 из-за несоответствия требованиям.

Центральная избирательная комиссия отказала правозащитнику Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он подал необходимые документы 31 декабря, однако комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона. В частности, его заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента не была удостоверена в установленном законом порядке.

Согласно сообщению, к заявлению о самовыдвижении Ратуш не добавил документ о внесении в безналичном порядке на специальный счет ЦИК денежный залог в размере 2,5 миллиона гривень. Кроме того, объем его автобиографии превышал разрешенные две тысячи печатных знаков.

4 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первым кандидатом на пост президента бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря.