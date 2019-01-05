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Стало известно, куда могут этапировать украинца Панова

Стало известно, куда могут этапировать украинца Панова
13:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По неподтвержденной информации, украинского политзаключенного Евгения Панова могут этапировать в колонию в российский город Омск.

Украинца Евгения Панова, приговоренного к 8 годам колонии строгого режима по так называемому делу "украинских диверсантов", могут этапировать в колонию в российском Омске. Об этом в Фейсбуке написал брат политзаключенного Игорь Котелянец.

"По неподтвержденной информации, конечным пунктом его этапа должна стать колония в Омске, где его должны оставить на отбывание политического наказания. Колония в этом городе известна тем, что не так давно тамошние заключенные устроили бунт, протестуя против пыток, которые применяют к ним служители этого средневекового заведения ", - отметил он.

По словам брата Панова, сейчас готовится кассация, а также иск в Европейский суд по правам человека.

Семья политзаключенного обеспокоена тем, что о местонахождении Панова ничего не известно уже более трех недель.

"После того, как в октябре московский "суд" подтвердил приговор в 8 лет колонии строгого режима (ему, как и симферопольскому оккупационному суду доказательств для этого не понадобилось, достаточно указания ФСБ), Женю держали в Москве, в СИЗО "Матросская тишина". Затем его вывезли. Доставили в Ростов, потом Краснодар, а затем в Симферополь. В начале декабря его снова вывезли из Крыма в Краснодар. А оттуда, по нашей информации - в Саратов. Однако где он сейчас и что с ним мы не знаем уже более трех недель. Сейчас МИД, наши консулы в России, а также Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова пытаются узнать у россиян, где Женя ", - написал брат Панова.

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Как сообщалось, всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Омск, Этапирование, Евгений Панов, Украинский политзаключенный.
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