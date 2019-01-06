Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Google посвятил &quot;дудл&quot; новогодним праздникам
Google посвятил "дудл" новогодним праздникам

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
09:51 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко вручил награду "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху, архиепископу Константинополя Варфоломею.

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени Вселенского патриарха, архиепископа Константинополя – Нового Рима Варфоломея, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Порошенко вручил награду в субботу в Стамбуле за "выдающийся личный вклад Его Всесвятости в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православья в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

В свою очередь Вселенский патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Также, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени были награждены митрополит Бурский, ипертим и экзарх Вифинии Елпидофорос и митрополит Галльский Эммануил.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США, экзарх Вселенского патриарха в Украине Даниил и епископ Эдмонтонского и Западной епархии Украинской православной церкви Канады, экзарх Вселенского патриарха в Украине Илларион.

Президент также вручил орден "За заслуги" III степени митрополиту Адрианополиса, директору представительства Вселенского патриархата в Афинах Амфилохию, патриаршему диакону, заместителю Главного секретаря Святого и Священного синода Константинопольской православной церкви Вселенского патриархата Грегориосу и митрополиту Пергамскому Иоанну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Орден, Стамбул, Петр Порошенко, За заслуги, Вселенський Патриарх Варфоломей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
03 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
04 Подозреваемого в убийстве студенток задержали на кладбище в Турции
05 Как время повлияло на признанных красавиц ХХ века
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 5 января: Историческое событие для ПЦУ в Стамбуле, реакция РПЦ на Томос
Главные новости 5 января
В США умер экс-министр обороны Гарольд Браун
Умер экс-министр обороны США Браун
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь