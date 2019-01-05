Президент в Турции вручил ряд государственных наград

Новости Украины: Петр Порошенко в Стамбуле после подписания Томоса вручил государственные награды.

Президент Украины Петр Порошенко во время официального приема по случаю подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины Вселенским Патриархом Варфоломеем вручил священнослужителям государственные награды, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент вручил награды за выдающуюся деятельность, направленную на укрепление авторитета православия в мире, утверждение идеалов духовности и милосердия, весомый личный вклад в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованной в субботу вечером.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени были награждены митрополит Бурский, ипертим и экзарх Вифинии Елпидофорос и митрополит Галльский Эммануил.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США, экзарх Вселенского патриарха в Украине Даниил и епископ Эдмонтонского и Западной епархии Украинской православной церкви Канады, экзарх Вселенского патриарха в Украине Илларион.

Президент также вручил орден "За заслуги" III степени митрополиту Адрианополиса, директору представительства Вселенского патриархата в Афинах Амфилохию, патриаршему диакону, заместителю Главного секретаря Святого и Священного синода Константинопольской православной церкви Вселенского патриархата Грегориосу и митрополиту Пергамскому Иоанну.

Вместе с тем, П.Порошенко поблагодарил архиереев, которые молятся за украинскую церковь и Митрополита Епифания "за чрезвычайное важное решение объединить и вести вперед украинскую церковь и верующих".

"В украинских храмах и Церкви должны молиться за Украину, за украинский народ и нашу Мать-Церковь. Рождение автокефальной православной церкви стало общим праздником для всех украинский, для кого является ценностью свобода Украины и ее государственная самостоятельность", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, П.Порошенко в субботу в Стамбуле вручил орден "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху, архиепископу Константинополя – Нового Рима Варфоломею за "выдающийся личный вклад Его Всесвятости в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православья в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

В свою очередь Вселенский патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

В понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием главы государства, где будет продемонстрирован Томос. После литургии Томос будут перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.