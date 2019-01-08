Скачать
Вторник, 08.01.2019
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
В Украине обновили количество участников боевых действий среди АТОвцев
Обновлено количество участников боевых действий среди АТОвцев
Костюк сумела пройти первый раунд квалификации Australian Open
Костюк сумела пройти первый раунд квалификации Australian Open
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

Внесено предписание НАПК по делам Кубива, Мартынюка и Омеляна

Внесено предписание НАПК по делам Кубива, Мартынюка и Омеляна
10:20 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: У НАПК выдали предписания вице-премьеру и двум министрам.

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции внесло 4 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. министра аграрной политики Максиму Мартынюку.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что предписание Нацагентства вносится руководителю органа/учреждения, который должен обеспечивать организацию работы по предупреждению коррупции (согласно ч. 2 статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции").

Так, предписания внесены первому вице-премьер-министру Украины - Министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в отношении директора ГП "ДНЕПР-ВДМ" Игоря Ковтуненко и Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева.

Сообщается, что были установлены факты непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности в порядке, предусмотренном Законом.

В ведомстве добавили, что также внесено предписание и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максиму Мартынюку в отношении председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который не принял решения по урегулированию конфликта интересов в связи с получением сообщения о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олега Рубана.

В декабре 2018 года НАПК нашло 111 корупционных нарушений

Кроме того, Национальное агентство внесло предписание начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику о нарушении его подчиненным Андреем Велигошем требований ЗУ "О предотвращении коррупции" во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

Сообщается, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коррупция, Степан Кубив, Максим Мартынюк, Владимир Омелян, НАПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
03 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
04 МинВОТ: Затонувшее у берегов Турции судно могло перевозить уголь из ОРДЛО
05 Глава Всемирного банка подал в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Голосование по Brexit: Стала известна дата
Голосование по Brexit: Стала известна дата
Австрийским подросткам запретили вейпить
Австрийским подросткам запретили вейпить
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь