Внесено предписание НАПК по делам Кубива, Мартынюка и Омеляна

Новости Украины: У НАПК выдали предписания вице-премьеру и двум министрам.

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции внесло 4 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. министра аграрной политики Максиму Мартынюку.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что предписание Нацагентства вносится руководителю органа/учреждения, который должен обеспечивать организацию работы по предупреждению коррупции (согласно ч. 2 статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции").

Так, предписания внесены первому вице-премьер-министру Украины - Министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в отношении директора ГП "ДНЕПР-ВДМ" Игоря Ковтуненко и Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева.

Сообщается, что были установлены факты непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности в порядке, предусмотренном Законом.

В ведомстве добавили, что также внесено предписание и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максиму Мартынюку в отношении председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который не принял решения по урегулированию конфликта интересов в связи с получением сообщения о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олега Рубана.

Кроме того, Национальное агентство внесло предписание начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику о нарушении его подчиненным Андреем Велигошем требований ЗУ "О предотвращении коррупции" во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

Сообщается, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.