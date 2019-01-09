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Щерба: Надо не дать ситуации вокруг журналиста Вершютца стать проблемой

Щерба: Надо не дать ситуации вокруг журналиста Вершютца стать проблемой
06:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Посол Австрии Александр Щерба рассказал о встрече в Генеральном секретариате МИД Австрии.

В МИД Австрии и Украины соглашаются с тем, что отказ в аккредитации австрийского журналиста Кристиана Вершютца для работы в зоне ООС на Донбассе не должен негативно влиять на двусторонние отношения. Об этом в комментарии сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба, комментируя свою встречу во вторник в Генеральном секретариате МИД Австрии по этому поводу.

"Генеральный секретарь МИД Австрии откровенно сказал об обеспокоенности своего правительства. Я сделал то же - со стороны Украины. Мы согласились, что особенно важно не дать ситуации вокруг Кристиана Вершютца стать проблемой, усложнить двусторонние отношения. Пока каждая сторона имеет собственное представление о путях решения проблемы. Дипломатия здесь еще не сказала своего последнего слова. Работаем ", - заявил посол.

Накануне "Австрийское агентство печати" ( АРА ) сообщило, что корреспондент австрийского общественного телерадиовещателя ORF Кристиан Вершютц, которому в начале декабря 2018 было отказано в аккредитации для работы в зоне проведения ООС на Востоке Украины, подал 31 декабря 2018-го года новую заявку на получение аккредитации - для себя и еще двух своих сотрудников.

Согласно АРА в ответ на запрос о причинах отказа в командовании ООС сообщили агентству, что эта информация относится к служебной тайне. В то же время, приводится личное мнение представителя СБУ, которая заявила, что публикации корреспондента ORF Вершютца были направлены против Украины и что она его считает "пророссийским пропагандистом".

Корреспондент ORF на Балканах и в Украине Кристиан Вершютц нашел себя в списке "Прислужник - агент Кремля" - OSINT проекта украинского аналитического центра "Центра исследований армии, конверсии и разоружения". В заметке, в частности, приводятся примеры тенденциозности в освещении Вершютцем событий в Украине и подыгрывания кремлевской пропаганде.

Вершютц написал в конце декабря письмо своему руководству и правительству Австрии с жалобой на преследование журналистов в Украине.

Эта ситуация получила реакцию со стороны министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, которая раскритиковала медийную политику Украины, обвинив Киев в непонимании значения свободы СМИ, и заявила о "растущем ограничении свободы прессы в Украине".

В ответ на эти обвинения и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Клипмуш-Цинцадзе напомнила об украинских журналистах, которые сейчас находятся в плену и в тюрьмах РФ и судьбой которых австрийский министр не занималась.

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Александр Щерба, Посол Австрии, Встреча в Генеральном секретариате МИД, Журналист Кристиана Вершютц.
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