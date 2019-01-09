Скачать
Среда, 09.01.2019
Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
Фриланд поздравила Украину с получением Томоса
Фриланд поздравила Украину с получением Томоса
Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте
Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте
Популярные звезды, которые враждуют между собой
Популярные звезды, которые враждуют между собой

Замгоссекретаря США намерен обсудить в Германии агрессию РФ против Украины

Замгоссекретаря США намерен обсудить в Германии агрессию РФ против Украины
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Замгоссекретаря США Дэвид Хейл обсудит отношения Украины и России на встрече в Германии.

 Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Германию, где обсудит отношения Украины и России, сообщает госдеп США.

"11 января в Берлине (Германия) заместитель госсекретаря Дэвид Хейл подтвердит важность американо-германских отношений на встрече со старшими должностными лицами Германии и обсудит ряд вопросов, включая продолжающуюся агрессию России против Украины, энергетическую безопасность, пагубное влияние Ирана на всю Европу и Ближний Восток, а также необходимость содействия миру и стабильности на Западных Балканах", - говорится в заявлении ведомства.

В планах заместителя госсекретаря США, согласно сообщению, также визит в Румынию 9 января. Здесь Д.Хейл на встрече с высокопоставленными должностными лицами страны намерен обсудить пути трансатлантического сотрудничества, торговые отношения США и ЕС, а также обеспечение европейской энергетической безопасности в период председательства Румынии в Совете Европейского Союза.

Фриланд поздравила Украину с получением Томоса

Кроме того, в период с 13 по 14 января Д.Хейл посетит Бейрут.

"Заместитель госсекретаря Дэвид Хейл подчеркнет решительную поддержку США ливанского государства и законных институтов безопасности, а также необходимость того, чтобы все ливанские субъекты поддерживали ливанскую политику отделения от региональных конфликтов и избегали эскалации напряженности вдоль границы "голубой линии" с Израилем", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, Замгоссекретаря США, агрессия РФ, Дэвид Хейл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
02 Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч
03 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
04 Маникюр 2019: красивый голубой маникюр на все случаи жизни
05 Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы
Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь