Выборы-2019: в КИУ предупредили избирателей о рекордном популизме

Новости Украины: В КИУ предупредили об опасности рекордного популизма на нынешних выборах.

Эта политическая предвыборная кампания будет иметь наибольшее количество популистских заявлений и обещаний. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН.

"Если почитать программы кандидатов в президенты: заработная плата тысячу долларов, причем в долларах. Зарплата военным - тысяча долларов. Стоимость коммунальных услуг снизится в разы. Опасность в том, что два потенциальных кандидата в Президенты публично призывают не платить за коммунальные платежи и для многих избирателей после 31 марта может быть жесткое разочарование", - предположил Кошель.

По мнению Кошеля, президентская кампания в Украине может быть похожей на президентскую кампанию в Грузии, где два самых рейтинговых кандидата в президенты пообещали простить долги перед банками к сумме в 750 долларов.

"Каждый пятый грузин, который имел задолженность, стал заинтересован в том, чтобы проголосовать", - резюмировал он.