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Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ
14:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых стран (СНГ), приняв соответствующее решение на заседании в четверг без обсуждения.

"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в Министерство иностранных дел с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ", - цитирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) первого вице-премьер-министра – министра экономразвития Степана Кубива на сайте ведомства.

С учетом текущей ситуации и агрессии РФ против Украины положения и идеи соглашения не соответствуют фактическому положению вещей, уточнил он.

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Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ было подписано 26 мая 1995 года для развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов, а также для формирования единого экономического и информационного пространства в СНГ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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СНГ, Кабинет Министров Украины, МЭРТ, Степан Кубив.
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