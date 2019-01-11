У кандидатов в президенты Украины найдены ошибки в декларациях

Новости Украины: НАПК впервые проводит проверки деклараций кандидатов в президенты Украины.

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки деклараций кандидатов на пост президента Украины нашло множество ошибок и неточностей, которые исправили (на 10 января) лишь четверо кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению пресс-службы, ошибки были найдены в декларациях Андрея Садового, Игоря Шевченко, Валентина Наливайченко, Сергея Каплина и Виталия Скоцика.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК.

В Департаменте проверки деклараций отмечают, что ошибки были найдены в каждой из проверенных деклараций.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК.

К выборам президента Украины впервые привлечена НАПК непосредственно в части проверки деклараций кандидатов. НАПК проводит проверку деклараций в течение трех дней по специальной процедуре.

В частности, проверяется соответствие сведений в декларации данным государственных реестров:

Национальной автоматизированной информационной системы Департамента Государственной автомобильной инспекции;

Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины;

Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;

Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины;

Государственного земельного кадастра;

Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размере удержанного налога с доходов физических лиц;

документам, предоставленным до обращения Центральной избирательной комиссии.

"Согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины", ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины", - подытожили в НАПК.