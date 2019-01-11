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У кандидатов в президенты Украины найдены ошибки в декларациях

У кандидатов в президенты Украины найдены ошибки в декларациях
10:46 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: НАПК впервые проводит проверки деклараций кандидатов в президенты Украины.

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки деклараций кандидатов на пост президента Украины нашло множество ошибок и неточностей, которые исправили (на 10 января) лишь четверо кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК. 

Согласно сообщению пресс-службы, ошибки были найдены в декларациях Андрея Садового, Игоря Шевченко, Валентина Наливайченко, Сергея Каплина и Виталия Скоцика.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК.

В Департаменте проверки деклараций отмечают, что ошибки были найдены в каждой из проверенных деклараций.

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"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК. 

К выборам президента Украины впервые привлечена НАПК непосредственно в части проверки деклараций кандидатов. НАПК проводит проверку деклараций в течение трех дней по специальной процедуре.

В частности, проверяется соответствие сведений в декларации данным государственных реестров:

  • Национальной автоматизированной информационной системы Департамента Государственной автомобильной инспекции;
  •  Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины;
  • Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;
  • Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины;
  • Государственного земельного кадастра;
  • Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размере удержанного налога с доходов физических лиц;
  •  документам, предоставленным до обращения Центральной избирательной комиссии.

"Согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины", ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины", - подытожили в НАПК.

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Украина, Декларации, НАПК, Проверка деклараций, Выборы 2019, Кандидаты на выборы.
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