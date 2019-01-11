У кандидатов в президенты Украины найдены ошибки в декларациях

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки деклараций кандидатов на пост президента Украины нашло множество ошибок и неточностей, которые исправили (на 10 января) лишь четверо кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Согласно сообщению пресс-службы, ошибки были найдены в декларациях Андрея Садового, Игоря Шевченко, Валентина Наливайченко, Сергея Каплина и Виталия Скоцика.
"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК.
В Департаменте проверки деклараций отмечают, что ошибки были найдены в каждой из проверенных деклараций.
"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК.
К выборам президента Украины впервые привлечена НАПК непосредственно в части проверки деклараций кандидатов. НАПК проводит проверку деклараций в течение трех дней по специальной процедуре.
В частности, проверяется соответствие сведений в декларации данным государственных реестров:
"Согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины", ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины", - подытожили в НАПК.