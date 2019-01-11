На пост генсека Совета Европы претендуют 4 кандидата

Новости Украины: Сформирован окончательный список кандидатов на пост генерального секретаря Совета Европы.

Совет Европы определился со списком кандидатов на пост генерального секретаря организации. Сейчас эту должность занимает Турбьерн Ягланд.

В опубликованном сегодня, 11 января, списку указано 4 кандидата:

вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс ;

; экс-премьер министр Литвы и член Сейма Андрюс Кубилю с;

с; экс-министр иностранных дел и действующий депутат парламента Греции Дора Бакояннис ;

; глава Комитета министров СЕ, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

В марте 2019 года Комитет министров СЕ проведет собеседования со всеми кандидатами и определит конечный список, который передаст в Парламентскую ассамблею СЕ на рассмотрение.

Выбор нового генерального секретаря Совета Европы запланирован на июнь 2019 года. Его мандат вступит в действие с 1 октября этого года.