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На пост генсека Совета Европы претендуют 4 кандидата

На пост генсека Совета Европы претендуют 4 кандидата
11:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сформирован окончательный список кандидатов на пост генерального секретаря Совета Европы.

Совет Европы определился со списком кандидатов на пост генерального секретаря организации. Сейчас эту должность занимает Турбьерн Ягланд.

В опубликованном сегодня, 11 января, списку указано 4 кандидата:

  • вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс
  • экс-премьер министр Литвы и член Сейма Андрюс Кубилюс;
  • экс-министр иностранных дел и действующий депутат парламента Греции Дора Бакояннис;
  • глава Комитета министров СЕ, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич

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В марте 2019 года Комитет министров СЕ проведет собеседования со всеми кандидатами и определит конечный список, который передаст в Парламентскую ассамблею СЕ на рассмотрение.

Выбор нового генерального секретаря Совета Европы запланирован на июнь 2019 года. Его мандат вступит в действие с 1 октября этого года.

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Совет Европы, СЕ, Генсек СЕ.
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