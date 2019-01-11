На пост генсека Совета Европы претендуют 4 кандидата

Совет Европы определился со списком кандидатов на пост генерального секретаря организации. Сейчас эту должность занимает Турбьерн Ягланд.
В опубликованном сегодня, 11 января, списку указано 4 кандидата:
В марте 2019 года Комитет министров СЕ проведет собеседования со всеми кандидатами и определит конечный список, который передаст в Парламентскую ассамблею СЕ на рассмотрение.
Выбор нового генерального секретаря Совета Европы запланирован на июнь 2019 года. Его мандат вступит в действие с 1 октября этого года.