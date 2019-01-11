Украинским морякам в РФ следователи ФСБ просят 3 месяца ареста

Новости Украины: Следователи ФСБ ходатайствуют о трех месяцах ареста украинских моряков, которых Россия захватила в плен в районе Керченского пролива.

В Лефортовский суд Москвы поступили ходатайства следователей о продлении ареста украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"В суд поступили ходатайства Следственного управления ФСБ России о продлении меры пресечения в отношении украинских моряков. Заседания пройдут 15 января с 10:00 мск", - сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Пресс-секретарь отметила, что следователи просят продлить арест украинцев на три месяца, а всего до пяти месяцев, до 26 апреля 2019 года.

Краснова добавила, что сторона обвинения просит проводить закрытые для слушателей судебные заседания, эти ходатайства будут заслушаны судьями 15 января 2019 года.