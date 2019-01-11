В МИД рассказали, кого будет поддерживать Украина в борьбе за пост генсека СЕ

Новости Украины: Украина определилась, кого поддержит в борьбе за кресло генсека Совета Европы.

Среди кандидатов на должность нового генерального секретаря Совета Европы Украина поддержит главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Это следует из заявления заместителя главы МИД Сергея Кислицы в его Twitter.

В пятницу стало известно, что на пост генерального секретаря СЕ на замену действующему генсеку Турбьёрну Ягланду будут претендовать 4 кандидатов. Это представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии.

Кислица в своем Twitter напомнил об официальной позиции Украины относительно избрания генсека СЕ, согласно которой Министерство иностранных дел Украины настаивает, что пост должна занять женщина, которая представляет восточную или центральную Европу.

23.10.18 @MFA_Ukraine оприлюднив позиції стосовно обрання ГС РЄ: представник ЦСЄ має можливість очолити Секретаріат 1-ше за 70 р існування РЄ; з 13 ГС до сьогодні була лише 1 жінка; закликаємо до максимальної прозорості - проведення веб-трансляції дебатів https://t.co/a340HYZlUd — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 11 января 2019 г.

"23 октября МИД Украины обнародовал позицию относительно избрания генсека СЕ: представитель центральной и восточной Европы имеет возможность возглавить Секретариат впервые за 70 лет существования СЕ. С 13 генеральных секретарей до сих была только 1 женщина", - отметил заместитель министра иностранных дел Украины.