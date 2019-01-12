Еще один нардеп подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Новости Украины: В Центральную избирательную комиссию подал необходимые документы для регистрации кандидатом на выборы президента внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Внефракционный народный депутат Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев подал документы в Центральную избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Украины.

Сообщается, что в пятницу, 11 января, политик принес в ЦИК соответствующие документы. Накануне, 10 января на съезде партии "Наши" участники выдвинули Е.Мураева кандидатом в президенты Украины.

В конце сентября 2018 года народный депутат Е.Мураев покинул партию "За життя" Вадима Рабиновича и возглавил партию "Наши".

Также сообщается, что ЦИК под председательством Татьяны Слипачук зарегистрировала уполномоченных представителей двух кандидатов: Самсоненко В.В. – от кандидата Виталия Куприя; Мухина М.М. – от кандидата Евгения Мураева.

В пятницу стало известно, что Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Фаренюку и Виталию Велидченко в регистрации их кандидатами на должность президента Украины на выборах 31 марта.

Такое решение было принято в связи с тем, что Велидченко не подал в ЦИК заполненную анкету, предвыборную программу и автобиографию в электронном виде, декларацию, не внес и залог в 2,5 млн грн. А Фаренюку ЦИК отказала в регистрации, так как поданные им документы не соответствовали требованиям закона, содержали неточности и ошибки. Он внес залог в размере 3 грн вместо необходимых 2,5 млн грн.