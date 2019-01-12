Денисова: Освобождать украинских моряков нужно согласно Женевской конвенции

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает, что РФ распространила информацию об обмене украинских моряков, чтобы увидеть реакцию Украины.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью телеканалу заявила, что в РФ объявили о возможном обмене украинских моряков в текущем году на граждан России, чтобы оценить реакцию украинской стороны.

Также, Денисова считает, что Путин будит использовать украинских моряков как предмет торга, чтобы повысить свою популярность в стране.

Денисова заявила, что официальную информацию об обмене может получить только от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, а она о такой информации ничего не слышала и обменом не занимается.

При этом, Денисова рассказала, что Москалькова хочет получить наши предложения, которые ей дубут предоставлены. В последствии, как предполагает Денисова, предложения Украины донесут тому, кто этим будет заниматься.

В таком случае, считает украинский омбудсмен, все без исключения украинские моряки должны быть освобождены и переданы Украине, и дело идет не об обмене. Они являются военнопленными, а не политзаключенными.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву. Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина". Координатор команды адвокатов Николай Полозов сообщил, что все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. 7 января Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков.