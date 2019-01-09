МИД приглашает иностранных партнеров посетить "суды" над военнопленными моряками

Новости Украины: Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы обеспечить иностранным партнерам возможность присутствовать 17-18 января в судах Москвы по делу моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга 9 января сообщил, что министерство работает над тем, чтобы иностранные партнеры смогли присутствовать в московских "судах" над украинскими военнопленными моряками о продлении им меры пресечения.

Сообщается, что 17-18 января текущего года в России пройдут заседания своих нелегитимных судов над украинскими моряками,которых незаконно арестовали.

Климкин заверил, что Украина сейчас активизировала "абсолютно всех наших друзей и партнеров, а также всех, кто в принципе может помочь" в вопросе освобождения захваченных моряков.

Глава МИД Украины спрогнозировал, что Россия может принять попытку использовать и политзаключенных, и заложников как некий товар, чтобы повлиять на избирательный процесс в Украине. В связи с этим, на данный момент Украина нуждается в скоординированной позиции всех партнеров. Климкин заверил, что любой разговор с нашими партнерами начинается именно с военнопленных и политических заключенных.Сообщается, что сегодня, 9 января, также прошло очередное координационное совещание у Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, где была определена общая тактика действий на ближайшие дни, а завтра в Одессе состоится встреча с родственниками военнопленных моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли России в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

В последствии, подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех моряков, после чего их перевезли в Москву.

На данный момент, 21 украинский военный моряк находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина". Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. В понедельник, 7 января Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков.