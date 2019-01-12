Фейгин: Бытовые условия содержания Сущенко в колонии улучшились

Новости Украины: Бытовые содержания в российской колонии украинского журналиста Романа Сущенко улучшились, вскоре его ждет длительное свидание с женой и дочерью.

Защитник украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, что бытовые условия содержания его подзащитного в колонии улучшились.

Фейгин считает, что таким образом администрация колонии, где отбывает наказание Сущенко, отреагировала на ряд обращений как самого украинского журналиста, так и украинского уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

Напомним, на днях Роман Сущенко должен встретится с женой и дочерью. Разрешение на длительное свидание было получено ещё в декабре 2018 года. Фейгин сообщил, что близкие Романа при встрече узнают остальные подробности ситуации с его нахождением в ИК-11.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны опровергли данные заявления.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным". 8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).