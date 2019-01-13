Выборы-2019: Сайт госреестра избирателей адаптировали для мобильных устройств

Новости Украины: Каждый избиратель может с мобильного устройства ознакомиться с порядком временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса.

Сайт Государственного реестра избирателей адаптировали для мобильных устройств. Об этом информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что сайт ГРИ адаптирован для мобильных устройств благодаря Службе распорядителя ГРИ.

Таким образом, каждый избиратель имеет возможность оперативно обратиться к этому сайту и ознакомиться с порядком временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с механизмом включения в Реестр, изменения персональных данных, осуществления публичного контроля и тому подобное.

"Пригодится такой доступ к сайту и избирателям, которые проживают или находятся за границей. На нем размещен полный перечень зарубежных дипломатических учреждений (с адресами и контактными телефонами), обратившись в которые граждане Украины смогут решить вопрос о своем включении в Реестр, изменении персональных данных", - говорится в сообщении.

Кроме того, информируют в ЦИК, один из разделов сайта дает возможность быстро найти адреса и контакты соответствующих должностных лиц всех отделов администрирования и отделов ведения Государственного реестра избирателей. Также отдельный раздел сайта предназначен для политических партий.