Выборы-2019: Гриценко подал документы в ЦИК перед допросом в СБУ

Новости Украины: Анатолий Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты несмотря на вызов в СБУ на допрос.

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент, около 12:00 субботы политик пришел в Центризбирком и передал все необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах.

После этого, А.Гриценко провел брифинг для журналистов, повторив основные тезисы своей избирательной кампании, и выступил перед своими сторонниками, которые пришли поддержать его к зданию ЦИК.

Ранее сообщалось, лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины (2005-2007 года) Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 15 января.