ООН внедряет "институт послов"

Новости Украины: В Украине также будет посол ООН, но для этого нужно пересмотреть соглашение от 1992 года.

В ООН в 2019 году внедряют "институт послов", который также будет и в Украине, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.

"С 2019г в системе ООН внедряется т.н. "институт послов"... Отныне такой "посол ООН" будет действовать и в Украине. Но для него, а точнее — ее полноценного функционирования придется пересмотреть подписанное еще в далеком 1992 г. соглашение между Украиной и ООН, которое уже не отвечает современным реалиям", - сообщает посол в своей статье для ZN.UA.

По его мнению, более широкие полномочия резидентов-координаторов должны помочь генеральному секретарю держать руку на пульсе на местах с целью более оперативного реагирования. Соответственно, требования и ответственность ООН тоже будут усиливаться.

"Теперь резиденты-координаторы непосредственно будут подчиняться генеральному секретарю ООН и будут считаться наивысшими представителями системы ООН в страновых офисах. Их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное — поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, безопасностных, политических, техногенных)", - пояснил дипломат.