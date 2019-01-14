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Москалькова с помощью SMS-сообщения отменила встречу с Денисовой в Москве

Москалькова с помощью SMS-сообщения отменила встречу с Денисовой в Москве
14:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова отменила сегодняшнюю встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой с помощью смс-сообщения.

Встреча Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с ее российской коллегой Татьяной Москалькова отменена. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook сообщила.

"Следственное управление ФСБ РФ требует суд провести заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков в закрытом режиме. Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно. Однако теперь точно понятно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой", - написала Денисова.

Она отметила, что Москалькова написала ей SMS-сообщение, в котором объяснила, что вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра российский омбудсмен, по словам Денисовой, улетает в Узбекистан.

"То есть все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения", - добавила украинский Омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова и Москалькова могут встретиться в Москве 14 января. Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков и завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков.

Ранее стало известно, что ФСБ России требует от московского суда закрыть заседание по делу с пленными украинскими моряками и не разглашать его результаты без согласования со следствием. В то же время команда защиты военнопленных моряков намерена добиваться проведения открытых и прозрачных судебных заседаний.

Денисова намерена поехать в Москву на "суды" над украинскими моряками

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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Суд, РФ, Встреча, Отмена, Людмила Денисова, Украинские моряки, Татьяна Москалькова.
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