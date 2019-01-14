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НАБУ обязали открыть дело против Луценко и его заместителя

НАБУ обязали открыть дело против Луценко и его заместителя
17:40 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ возбудить уголовное дело в отношении генпрокурора Юрия Луценко и его первого заместителя Дмитрия Сторожука.

Соломенский райсуд столицы обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и его первого заместителя Дмитрия Сторожука по факту получения неправомерной выгоды.

Соответствующим решением от 28 декабря 2018 года следственного судьи Елены Букиной была удовлетворена жалоба на бездействие НАБУ.

"Следственный судья постановил: жалобу ОСОБА_1 - удовлетворить. Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позже 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанные в заявлениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2 от 17.10.2018 направленных Службой безопасности Украины 30.10.2018 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по вх.№ П-776 и № П-777 от 19.10.2018, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителям выписку из Единого реестра досудебных расследований ", - говорится в резолютивной части решения суда.

Отмечается, что 17 октября 2018 на личном приеме у председателя СБУ Василия Грицака на генпрокурора и его первого заместителя подали заявление о совершении уголовного коррупционного преступления. Два заявителя утверждали, что должностные лица совершили правонарушение по ст. 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст. 366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение взятки), 382 (невыполнение судебного решения) УК.

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В свою очередь СБУ 30 октября 2018 направила обращение в НАБУ, но в бюро сообщили, что не нашли признаков состава уголовных преступлений, отнесенных к подследственности детективов бюро. В конце концов заявители обратились в суд с требованием внести сведения в ЕРДР.

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Юрий Луценко, Уголовное дело, НАБУ, Дмитрий Сторожук, Неправомерная выгода.
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