Уже 21 организация получила разрешение иметь наблюдателей на выборах 2019

Новости Украины: По состоянию на 14 января, уже 21 общественная организация получила разрешение иметь официальных наблюдателей на президентских выборах 31 марта 2019 года.

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, по результатам рассмотрения ходатайств от общественных организаций.

В частности, на заседании ЦИК единогласно дала согласие иметь официальных наблюдателей на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года таким общественным организациям: "Я за ЮВТ", "Всеукраинская ассоциация участников избирательного процесса", "Лига избирателей" и "Международная организация "Триумвират".

Таким образом, по состоянию на 14 января ЦИК разрешила 21 ОО иметь официальных наблюдателей на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, во время заседания ЦИК решила зарегистрировать Руслана Чернолуцкого уполномоченным представителем с правом совещательного голоса в ЦИК Анатолия Гриценко на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Как известно, Руслан Чернолуцкий был адвокатом Михаила Саакашвили.

Как сообщалось, в Украине 31 декабря начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года.

Ранее ЦИК разрешил иметь официальных наблюдателей на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года 17 общественным организациям. Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта украинские общественные организации могут обратиться в ЦИК с ходатайством иметь официальных наблюдателей до 29 января включительно.

Представление в ЦИК предложений о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций будут приниматься до 23 марта включительно.