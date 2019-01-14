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Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене

Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
21:14 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину объявили подозрение в государственной измене и завладении имуществом.

Бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину объявили подозрение в государственной измене и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации В. Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ", - написал Луценко.

Он отметил, что действия Саламатина относительно срыва контракта между казенным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", государственным предприятием "Антонов" и государственным предприятием "СЗТФ "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам государству в размере 560 млн долларов США.

Напомним, Соломенский райсуд столицы обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и его первого заместителя Дмитрия Сторожука по факту получения неправомерной выгоды.  17 октября 2018 на личном приеме у председателя СБУ Василия Грицака на генпрокурора и его первого заместителя подали заявление о совершении уголовного коррупционного преступления. Два заявителя утверждали, что должностные лица совершили правонарушение по ст. 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст. 366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение взятки), 382 (невыполнение судебного решения) УК.

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Все по теме:

ГПУ, Дмитрий Саламатин, Подозрение, Госизмена, Экс-министр обороны Украины, Завладение имуществом.
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