Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Лидер организации &quot;АвтоЕвроСила&quot; будет баллотироваться на пост президента
Лидер организации "АвтоЕвроСила" идет в президенты
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Поздравления с именинами Василия на украинском языке
Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Порошенко шокирован новостью о смерти мэра Гданська Адамовича

Порошенко шокирован новостью о смерти мэра Гданська Адамовича
22:57 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко шокирован известием о смерти мэра Гданська Павла Адамовича и выразил соболезнования.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мера Гданьска Павла Адамовича.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много он сделал добра для украинцев в Польше и украино-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память" – написал П. Порошенко в своем аккаунте в Твиттере в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что градоначальник Гданьска П.Адамович скончался от ножевого ранения, нанесенного накануне на благотворительном концерте.

 

П.Адамович был прооперирован, но его жизнь спасти не удалось. Чиновнику  было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в день похорон мэра Гданьска Павла Адамовича будет объявлен национальный траур. А президент (градоначальник) Варшавы Рафаль Тжасковский со вторника объявил трехдневный траур в столице Польши после известия о смерти его гданьского коллеги Павла Адамовича.В соответствии со столичными законами, в городе с 15 по 17 января отменяются все массовые мероприятия. Будет выключена вся праздничная иллюминация, а на высотке Дворца культуры и науки высвечены цвета флага Гданьска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Умер, Петр Порошенко, Соболезнования, Ножевое ранение в сердце, Павел Адамович, Мэр Гданьска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Украинец представит Россию на Евровидении 2019
03 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
04 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
05 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Христиане празднуют Святителя Василия Великого
Христиане празднуют Святителя Василия Великого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь