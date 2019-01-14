Порошенко шокирован новостью о смерти мэра Гданська Адамовича

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко шокирован известием о смерти мэра Гданська Павла Адамовича и выразил соболезнования.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мера Гданьска Павла Адамовича.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много он сделал добра для украинцев в Польше и украино-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память" – написал П. Порошенко в своем аккаунте в Твиттере в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что градоначальник Гданьска П.Адамович скончался от ножевого ранения, нанесенного накануне на благотворительном концерте.

Шокований звісткою про трагічну смерть мера Гданська Павла Адамовіча. Знаю як багато зробив він добра для українців у Польщі та українсько-польських відносин. Це важка втрата для всіх нас. Ми солідарні з Польщею і польським народом в скорботі і молитві. Вічна пам’ять... — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 января 2019 г.

П.Адамович был прооперирован, но его жизнь спасти не удалось. Чиновнику было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в день похорон мэра Гданьска Павла Адамовича будет объявлен национальный траур. А президент (градоначальник) Варшавы Рафаль Тжасковский со вторника объявил трехдневный траур в столице Польши после известия о смерти его гданьского коллеги Павла Адамовича.В соответствии со столичными законами, в городе с 15 по 17 января отменяются все массовые мероприятия. Будет выключена вся праздничная иллюминация, а на высотке Дворца культуры и науки высвечены цвета флага Гданьска.