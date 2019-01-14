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В день похорон мэра Гданьска в Польше будет объявлен национальный траур

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В день похорон мэра Гданьска в Польше будет объявлен национальный траур
20:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в день погребения мэра Гданська Павла Адамовича будет объявлен национальный траур, а в Гданьске - трехдневный траур.

В день похорон мэра Гданьска Павла Адамовича будет объявлен национальный траур, объявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда.

"Мы постановили, что самым подходящим днем (для траура - прим. ред) станет день погребения, который выберет семья усопшего. День погребения станет днем национального траура" ", - приводит слова А.Дуды польский телеканал ТВН24

Президент (градоначальник) Варшавы Рафаль Тжасковский со вторника объявил трехдневный траур в столице Польши после известия о смерти его гданьского коллеги Павла Адамовича.

 

Люди пришли на службу в церковь после известия о смерти Адамовича

В соответствии со столичными законами, в городе с 15 по 17 января отменяются все массовые мероприятия. Будет выключена вся праздничная иллюминация, а на высотке Дворца культуры и науки высвечены цвета флага Гданьска.

Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан

В Twitter Р.Тжасковский обратился к горожанам с призывом, чтобы эти "три дня стали днями размышлений".

Ранее сообщалось, что градоначальник Гданьска П.Адамович скончался от ножевого ранения, нанесенного накануне на благотворительном концерте. П.Адамович был прооперирован, но его жизнь спасти не удалось.  

Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска Адамовича

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал градоначальник Гданьска. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков. П.Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

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Польша, Смерть, Ножевое ранение, Национальный траур, Трехдневный траур, Павел Адамович, Мэр Гданьска, День похорон.
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