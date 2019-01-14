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Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения

Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
16:27 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В больнице после ножевого ранения, полученного во время благотворительного концерта прямо на сцене, умер мэр Гданьска Павел Адамович.

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого во время благотворительного концерта произошло нападение, скончался в больнице.

Как сообщает польское издание, он находился в критическом состоянии и был прооперирован.

Информацию о смерти чиновника также подтвердили в Университетском клиническом центре в Гданьске.

"С глубочайшим сожалением мы должны сообщить вам, что проиграли борьбу за жизнь мэра", - сказано в сообщении.

Как сообщается, врачи проводили операцию в ночь на 14 января в течение пяти часов, она прошла успешно, однако состояние здоровья пострадавшего не улучшилось.

Напомним, 13 январяво время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям  неизвестный ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом. 

Нападающим оказался Стефан В., который выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом политика. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. По этой причине он и напал на Адамовича.

В Министерстве внутренних дел Польши заявляют, что пока не видят признаков того, что нападающий имел соучастников. Однако точная информация будет известна после проведения расследования. Также известно, что нападающий страдал психическим заболеванием. Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.

Президент Польши Анджей Дуда комментируя нападение на мэра Гданьска заявил, что надежда есть, но состояние политика тяжелое. 

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Нападение, Умер, Благотворительный концерт, Ножевое ранение, Павел Адамович, Альманах-2019, Мэр Гданька.
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