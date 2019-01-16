Скачать
Среда, 16.01.2019
Встреча Порошенко со спикером парламента Австрии: обсудили освобождение моряков и Nord Stream 2
Встреча Порошенко со спикером парламента Австрии: что обсудили
Россия продлила арест всем украинским морякам
Россия продлила арест всем украинским морякам
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
У двойной звезды обнаружили развернутый боком протопланетный диск
У двойной звезды обнаружили развернутый боком протопланетный диск

Встреча Порошенко со спикером парламента Австрии: обсудили освобождение моряков и Nord Stream 2

Встреча Порошенко со спикером парламента Австрии: обсудили освобождение моряков и Nord Stream 2
10:01 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ.

В ходе встречи в Киеве президент Украины Петр Порошенко и президент Национального совета Австрии Вольфган Соботка отметили интенсивность политического диалога на высшем уровне и высказали взаимный интерес к углублению межпарламентских связей.

"Отмечено принципиальную позицию Австрии во время председательства в Совете ЕС о продлении санкций в отношении России в ответ на блокирование Москвой мирного процесса на Донбассе, продолжающуюся оккупацию Крымского полуострова и очередной акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и Керченского пролива", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду утром.

Глава Украинского государства отметил активные усилия Австрии по оказанию помощи по улучшению гуманитарной ситуации в районах, освобожденных от российских оккупационных войск.

В Москве арестовали 12 украинских моряков

"Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и военнослужащих ВМС Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах", - говорится в информации.

В ходе встречи были также обсуждены риски для энергетической безопасности Европейского Союза, которые создает реализация газопровода "Северный поток-2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Петр Порошенко, Северный поток-2, Вольфган Соботка, Освобождение моряков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
03 Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
04 Украинский комедия побила кассовый рекорд
05 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
В Украине подорожали доллары и евро
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь