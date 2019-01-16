Лавров призвал журналистов работать на Донбассе со стороны Украины

Новости Украины: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Донбасс "наиболее проблемной геополитической точкой мира".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Донбасс «наиболее проблемной геополитической точкой мира» и призвал западные СМИ чаще работать на линии соприкосновения со стороны свободной Украины.

Как передает корреспондент в РФ, об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в 2018 году.

«Представители российских СМИ работают на восточной стороне линии соприкосновения (на оккупированной Россией части Донбасса - ред) практически в режиме реального времени - ваши коллеги регулярно делают репортажи с места событий, показывая, что происходит в реальной жизни на стороне ополченцев», - сказал Лавров.

Он отметил, что советовал западным коллегам предложить западным журналистам наладить такую же работу «на стороне линии соприкосновения, которые контролируют ВСУ».

Лавров заявил, что не помнит, чтобы там работали представители западных СМИ на постоянной работе или регулярно появлялись.

«Если журналисты заинтересованы в том, чтобы доносить правду – будь то Би-би-си, Евроньюс, будь то любое СМИ, давайте, если вас ваше правительство не подталкивает к тому, чтобы вы работали в этой одной из наиболее проблемных геополитических точек мира, то давайте я обращусь с просьбой наладить вашу работу на западной стороне линии соприкосновения на Донбассе», - добавил он.

Как известно, 22 февраля 2017 года спикер МИД России Мария Захарова пообещала западным журналистам решить вопрос с их аккредитацией на временно оккупированном Донбассе и посоветовала озвучивать на брифинге в Москве то, что ”наболело” в вопросах работы в том регионе.

Тогда она упрекнула западные СМИ в том, что они не работают на востоке Украины, и западных журналистов там можно «пересчитать на пальцах».

На это корреспондент из Швейцарии заметил, что их не пускают туда, несмотря на обращение к главарю «ДНР» Александру Захарченко.

«Мы же прекрасно понимаем, что упрек относительно того, что господин Захарченко не ответил на звонок, ко мне адресовать несправедливо, но я хочу вам сказать такую вещь: я думаю, что, услышав, а мы работаем в прямом эфире, скорее всего, есть у меня такое ощущение, что о ваших сложностях в общении с людьми, которые отвечают за работу с прессой на Донбассе, они услышат. Приходите почаще (на брифинги МИД РФ - ред) и озвучивайте, что у вас наболело, и они услышат», - ответила Захарова.