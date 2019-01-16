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Лавров призвал журналистов работать на Донбассе со стороны Украины

Лавров призвал журналистов работать на Донбассе со стороны Украины
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Донбасс "наиболее проблемной геополитической точкой мира".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Донбасс «наиболее проблемной геополитической точкой мира» и призвал западные СМИ чаще работать на линии соприкосновения со стороны свободной Украины.

Как передает корреспондент в РФ, об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в 2018 году.

«Представители российских СМИ работают на восточной стороне линии соприкосновения (на оккупированной Россией части Донбасса - ред) практически в режиме реального времени - ваши коллеги регулярно делают репортажи с места событий, показывая, что происходит в реальной жизни на стороне ополченцев», - сказал Лавров.

Он отметил, что советовал западным коллегам предложить западным журналистам наладить такую же работу «на стороне линии соприкосновения, которые контролируют ВСУ».

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Лавров заявил, что не помнит, чтобы там работали представители западных СМИ на постоянной работе или регулярно появлялись.

«Если журналисты заинтересованы в том, чтобы доносить правду – будь то Би-би-си, Евроньюс, будь то любое СМИ, давайте, если вас ваше правительство не подталкивает к тому, чтобы вы работали в этой одной из наиболее проблемных геополитических точек мира, то давайте я обращусь с просьбой наладить вашу работу на западной стороне линии соприкосновения на Донбассе», - добавил он.

Как известно, 22 февраля 2017 года спикер МИД России Мария Захарова пообещала западным журналистам решить вопрос с их аккредитацией на временно оккупированном Донбассе и посоветовала озвучивать на брифинге в Москве то, что ”наболело” в вопросах работы в том регионе.

Тогда она упрекнула западные СМИ в том, что они не работают на востоке Украины, и западных журналистов там можно «пересчитать на пальцах».

На это корреспондент из Швейцарии заметил, что их не пускают туда, несмотря на обращение к главарю «ДНР» Александру Захарченко.

«Мы же прекрасно понимаем, что упрек относительно того, что господин Захарченко не ответил на звонок, ко мне адресовать несправедливо, но я хочу вам сказать такую вещь: я думаю, что, услышав, а мы работаем в прямом эфире, скорее всего, есть у меня такое ощущение, что о ваших сложностях в общении с людьми, которые отвечают за работу с прессой на Донбассе, они услышат. Приходите почаще (на брифинги МИД РФ - ред) и озвучивайте, что у вас наболело, и они услышат», - ответила Захарова.

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РФ, Донбасс, Сергей Лавров, МИД РФ.
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