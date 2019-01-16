Скачать
Среда, 16.01.2019
Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
&quot;Нафтогаз&quot; в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек &quot;Укрнафте&quot;
"Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

Климкин на Донбассе рассказал о миротворческой миссии ООН и ОБСЕ

Климкин на Донбассе рассказал о миротворческой миссии ООН и ОБСЕ
18:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ОБСЕ предлагает создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе.

Представители ОБСЕ в Минске предложили создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе, которая будет иметь военный, полицейский компонент и международную администрацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с журналистами в Северодонецке, сообщает корреспондент.

"Даже представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную (миротворческую - ред.) миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно абсолютно всем ", - сказал Климкин.

По его словам, для действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака вопрос введения реальной миротворческой миссии на Донбассе будет одним из основных во время его визита в Москву в следующем месяце.

"Он прекрасно понимает, что можно делать определенные практические шаги, но решения можно достичь только путем эффективной миссии", - отметил Климкин.

Он добавил, что Украина готова говорить о каких-либо вариантах и опциях в контексте миротворческой миссии на Донбассе.

"Но легитимизировать оккупацию и использовать оккупированный Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся. А обо всем остальном, конечно, можем говорить", - отметил министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, ОБСЕ, Донбасс, МИД Украины, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение Господне-2019: как подготовить себя к купанию в проруби за два дня
Крещение Господне-2019: как подготовить себя к купанию в проруби за два дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь