Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины

Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей Высшего антикоррупционного суда на специальном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
Об этом сообщается на сайте ОСМЭ.
"Общественный совет международных экспертов рад сообщить о завершении процесса отбора кандидатов, вопрос соответствия которых критериям, определенным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», будет рассматриваться на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов. Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 кандидатов", - говорится в сообщении.
На сайте ВККСУ обнародована информация о назначенных специальных совместных заседаниях комиссии и ОСМЭ на 18,21,22,23,24 и 28 января.
Также приводится перечень заветированных ОСМЭ кандидатов.
Как сообщалось, в конце декабря 2018 года ВККСУ опубликовала список из 113 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, успешно сдавших экзамены. После этого за работу принялся Общественный совет международных экспертов, у которого есть время до 26 января для ветирования сомнительных кандидатов.
В дальнейшем должны состояться совместные заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, во время которых проведут голосование относительно того, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма.
Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ОСМЭ не подтвердят соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи.
На этом работа ОСМЭ завершится, и квалифкомиссия судей по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.