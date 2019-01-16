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Среда, 16.01.2019
Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
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Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины

Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд Украины
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Совет международных экспертов завершил отбор кандидатов в Антикоррупционный суд.

Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей Высшего антикоррупционного суда на специальном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Об этом сообщается на сайте ОСМЭ.

"Общественный совет международных экспертов рад сообщить о завершении процесса отбора кандидатов, вопрос соответствия которых критериям, определенным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», будет рассматриваться на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов. Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 кандидатов", - говорится в сообщении.

Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС

На сайте ВККСУ обнародована информация о назначенных специальных совместных заседаниях комиссии и ОСМЭ на 18,21,22,23,24 и 28 января.

Также приводится перечень заветированных ОСМЭ кандидатов.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года ВККСУ опубликовала список из 113 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, успешно сдавших экзамены. После этого за работу принялся Общественный совет международных экспертов, у которого есть время до 26 января для ветирования сомнительных кандидатов.

Еще 12 кандидатов в Антикорсуд ветированы международным советом

В дальнейшем должны состояться совместные заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, во время которых проведут голосование относительно того, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма.

Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ОСМЭ не подтвердят соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи.

На этом работа ОСМЭ завершится, и квалифкомиссия судей по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.

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Судьи, Антикоррупционный суд, ВАКС, Совет международных экспертов.
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