Выполнил обещание: нардеп Гончаренко пришел на ток-шоу в образе комика

Новости Украины: Народный депутат Алексей Гончаренко появился в эфире ток-шоу в образе Чарли Чаплина после заявления Владимира Зеленского об участии в президентских выборах.

Заместитель главы парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко пришел на эфир ток-шоу в образе всемирно известного комика Чарли Чаплина.

Свой необычный внешний вид он объяснил тем, что перед новым годом публично пообещал "снять костюм политика и одеть костюм клоуна", если популярный украинский комик Владимир Зеленский объявит, что идет в президенты Украины.

Для создания образа он использовал накладные усы, шляпу и трость. также Гончаренко сообщил, что неспроста выбрал образ Чарли Чаплина. Он заявил, что считает его "лучшим клоуном в мире" и добавил, что этот артист оставил выдающийся след в истории.

Однако в образе Чарли Чаплина Гончаренко провел считанные минуты, а затем снял "усы" и шляпу.

На своей странице в Facebook Гончаренко объяснил, что получил много сообщений в стиле "когда наденешь костюм клоуна?" и заявил, что готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь, если это поможет Украине. Также, он призвал украинцев хоть немного подумать и не поддаваться на глупые провокации и не голосовать за человека, который умеет в своей жизни только "веселить богатых людей на корпоративах".

Как сообщалось ранее, во время новогоднего концерта "Вечернего квартала" Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины. В последствии он объявил, что набирает людей в свою команду. Также в ролике он указал адрес своего сайта.