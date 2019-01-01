Скачать
Вторник, 01.01.2019
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Украина встретила Новый 2019-ый год
Украина встретила Новый 2019-ый год
Челси объявил о рекордной прибыли
Челси объявил о рекордной прибыли
С Новым годом 2019: красивые поздравления с наступившим праздником, открытки
С Новым годом 2019: красивые поздравления с наступившим праздником, открытки

Зеленский объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах

Зеленский объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах
00:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Лидер партии "Слуга народа", Владимир Зеленский, во время выступления на праздничном "Вечернем квартале", заявил о решении идти в президенты.

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины. О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1".

"Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути: первый – жить как живешь, плыть по течению и это нормально, это выбор каждого; второй путь – собрать свои вещи и поехать в другую страну, зарабатывать там деньги и присылать их своим родным и близким, и это тоже нормально; но есть еще и третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", - сказал В.Зеленский в обращении к украинцам в перерыве шоу "Новогодний Вечерний квартал 2018" перед наступлением нового года.

"Меня давно все спрашивают: идешь – не идешь? Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до нового года я вам кое-что пообещаю, и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым "Слугой народа", - заявил В.Зеленский.

Украина встретила Новый 2019-ый год

Владимир Зеленский — украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95". Был членом правления и генеральным продюсером телеканала "Интер" (ноябрь 2010 — 3 сентября 2012). Имеет юридическое образование.

Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине

Поддерживал Евромайдан и во время боевых действий на востоке Украины активно поддерживал украинскую армию. После выхода юмористического сериала "Слуга народа" в конце 2016 начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост Президента Украины.

В 2017 году была зарегистрирована политическая партия "Слуга народа", которая, согласно опросам, имеет большие шансы войти в следующий парламент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Президентские выборы, Владимир Зеленский, Вечерний Квартал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
02 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
03 РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан
04 Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке
05 Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни
В новогоднюю ночь в Украине за порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
За порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь