Зеленский объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах

Новости Украины: Лидер партии "Слуга народа", Владимир Зеленский, во время выступления на праздничном "Вечернем квартале", заявил о решении идти в президенты.

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины. О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1".

"Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути: первый – жить как живешь, плыть по течению и это нормально, это выбор каждого; второй путь – собрать свои вещи и поехать в другую страну, зарабатывать там деньги и присылать их своим родным и близким, и это тоже нормально; но есть еще и третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", - сказал В.Зеленский в обращении к украинцам в перерыве шоу "Новогодний Вечерний квартал 2018" перед наступлением нового года.

"Меня давно все спрашивают: идешь – не идешь? Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до нового года я вам кое-что пообещаю, и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым "Слугой народа", - заявил В.Зеленский.

Владимир Зеленский — украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95". Был членом правления и генеральным продюсером телеканала "Интер" (ноябрь 2010 — 3 сентября 2012). Имеет юридическое образование.

Поддерживал Евромайдан и во время боевых действий на востоке Украины активно поддерживал украинскую армию. После выхода юмористического сериала "Слуга народа" в конце 2016 начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост Президента Украины.

В 2017 году была зарегистрирована политическая партия "Слуга народа", которая, согласно опросам, имеет большие шансы войти в следующий парламент.