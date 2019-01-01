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Вторник, 01.01.2019
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Украина встретила Новый 2019-ый год
Украина встретила Новый 2019-ый год
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С Новым годом 2019: красивые поздравления с наступившим праздником, открытки
С Новым годом 2019: красивые поздравления с наступившим праздником, открытки

Украина встретила Новый 2019-ый год

Украина встретила Новый 2019-ый год
00:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Редакция поздравляет всех жителей Украины с праздником и желает мира, добра, счастья и любви каждой семье!

Украина в 00:00 1 января встретила новый - 2019 год. Украинцы послушали телеобращение президента Петра Порошенко, и в эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым Годом

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в Киеве продлят на три часа. Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. 

Добавим, что покровительницей 2019 года, согласно китайскому календарю, станет желтая земляная Свинья. 

Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Команда "Телеграф" от всего сердца поздравляет своих читателей с Новым годом!

Пусть 2019 год даст новые силы для достижения самых дерзких идей, а настойчивость и оптимизм помогут осуществить все ваши планы! Желаем вам успеха, крепкого здоровья и, конечно же, удачи! Счастья, здоровья и радости вам и вашим близким!

Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке

Украине хочется пожелать фейерверков - вместо выстрелов, улыбок - вместо слез. Чтобы прожить год без природных катаклизмов, чтобы переживать только бури эмоций и ураганы чувств, и чтобы все битвы - были только снежками.

Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)

2019 год будет разным, но одно можно сказать наверняка – этот год станет положительным для всего человечества.

Спасибо, что вы с нами!

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Поздравление, Новый год, 31 декабря, 2019.
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