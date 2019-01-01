Украина встретила Новый 2019-ый год

Новости Украины: Редакция поздравляет всех жителей Украины с праздником и желает мира, добра, счастья и любви каждой семье!

Украина в 00:00 1 января встретила новый - 2019 год. Украинцы послушали телеобращение президента Петра Порошенко, и в эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия.

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в Киеве продлят на три часа. Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена.

Добавим, что покровительницей 2019 года, согласно китайскому календарю, станет желтая земляная Свинья.

Команда "Телеграф" от всего сердца поздравляет своих читателей с Новым годом!

Пусть 2019 год даст новые силы для достижения самых дерзких идей, а настойчивость и оптимизм помогут осуществить все ваши планы! Желаем вам успеха, крепкого здоровья и, конечно же, удачи! Счастья, здоровья и радости вам и вашим близким!

Украине хочется пожелать фейерверков - вместо выстрелов, улыбок - вместо слез. Чтобы прожить год без природных катаклизмов, чтобы переживать только бури эмоций и ураганы чувств, и чтобы все битвы - были только снежками.

2019 год будет разным, но одно можно сказать наверняка – этот год станет положительным для всего человечества.

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