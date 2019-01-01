Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с традиционным новогодним поздравлением.

В новогоднюю ночь Президент Петр Алексеевич Порошенко обратился к гражданам Украины с традиционным поздравлением.

Глава государства подвел итоги ушедшего 2018 года и рассказал о главных достижениях украинского народа и власти, а также поделился мечтами о будущем страны.

"Еще мгновение - и летопись две тысячи восемнадцатого года ляжет в архив украинской истории. А место там для него особенное. Оно - рядом с тысяча девятьсот девяносто первым, когда было провозглашено нашу государственную самостоятельность," - сказал он.

Благодаря помощи Президента, Православной церкви удалось добиться автокефалии и объединить все украинские церкви.

"15 декабря, здесь, в Святой Софии, состоялся Объединительный собор. Тысячи людей, собравшихся на площади, не стеснялись слез. И это были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь Украина, признана мировым православием. Борьба за независимость нашей церкви продолжалась сотни лет и успехом увенчалась только сейчас."

"Это - знак Божий, у нас, украинцев точно все будет хорошо. На днях вместе с благой вестью о рождении Спасителя Украина получит долгожданный Томос - грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально подтвердит нашу духовную независимость.", - добавил Президент.

Вооруженные силы продолжали ценой огромных усилий сдерживать врага в восточном регионе, а в конце ноября, после нападения на украинские военные судна в Керченском проливе, в ряде областей было введено военное положение.

"Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы. Позвольте от вашего имени, прежде всего поздравить украинских воинов. Это они гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь. Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них - Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях", - сказал Порошенко.

"Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени, " - добавил он.

"Самое сложное уже прошло, и худшее - тоже позади. Впереди - постепенный рост экономики и восстановления уровня жизни. Это результат нашей общей кропотливой работы. Главное - в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим," - заявил Порошенко.

"Желаю всем счастливого Нового года! Чтобы наша судьба нас не сторонилась! Слава Украине!", - подытожил президент.